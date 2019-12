Verónica Ojeda y su hijo visitaron a Susana Giménez con reclamos al 10

Sentados en el living de la diva de los teléfonos, Ojeda quien estuvo alejada un tiempo de la televisión y el mundo del espectáculo, contó que cuando su hijo tenía 3 años le diagnosticaron autismo y le recomendaron un tratamiento que sólo se hacía en Estados Unidos. Cuando llegó allá le confirmaron que su hijo padecía un trastorno específico del lenguaje llamado TEL.

“Hacía tratamientos allá y acá. Me quedaba mucho tiempo sola, es muy duro. Tengo amigos argentinos allá pero la vida es diferente”, explicó Ojeda. También contó que al pequeño le hicieron una prueba de audiometría cuando tenía cuatro años y el resultado arrojó que tenía muy reducida la capacidad auditiva en uno de sus oídos.

Solo con el apoyo de su familia, la ex de Maradona, siguió luchando por la salud de su hijo y si bien aclaró que el pago de todos los estudios lo realiza Diego Armando Maradona, la presencia y el acompañamiento son vitales para su hijo pero nunca cuentan con eso.

La invitada al programa de Susana comentó que su hijo tuvo una gran mejora cuando se fueron a vivir a México con el 10: “Tenía un bloqueo emocional grande. Y cuando yo me lo llevé a México, estar más cerca de su papá ayudó un montón. Debo decir lo bueno: él lo paga (el tratamiento), pero no todo es eso. Vos tenés que estar o no estar. Igual que la familia, con primos, tías, hermanos… Después desaparecen todos. No está bueno, es el más chiquito de la familia. Las puertas de mi casa están siempre abiertas”.

Actualmente Dieguito Fernando asiste a una escuela en Argentina acompañado de una maestra asistente. Ojeda está muy conforme con la institución y cuenta que la rutina con su hijo es el colegio y luego la terapia.

Al finalizar la entrevista, Susana Giménez le dijo al niño: “Vos tenés que decirle ‘papá, vení a visitarme’” y él lo repitió. “Vos tenés que decirle ‘papá, te amo’”, señaló, luego, la conductora. Una vez más, Dieguito Fernando le habló al micrófono: “Papá, te amo”.