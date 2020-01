El peor momento de Mirian Lanzoni

La pareja más sexy, más caliente y mediática del 2019 terminó su relación de la manera menos pensada. Es que Mirian Lanzoni y su novio Christian Halbinger se separaron cuando ella recibió un mensaje con un video en donde su media naranja tenía relaciones sexuales otra señorita.

Luego de dos años y medio de relación, la actriz confirmó la información a Ángel De Brito quien dio la primicia de la ruptura y dijo que la tercera en discordia era la dueña de una empresa de catering que había prestado servicios en la fiesta de disfraces de Halbinger en abril del año pasado.

Luego de recibir el video, Lanzoni eliminó todas las fotos que en Instagram tenía con su pareja y compartió un texto hablando de superación.

Por estos días, un testigo identificó a la amante y relató cómo surgió la relación entre la empresaria del catering y el novio de la ex de Alejandro Fantino.

En el programa “LAM” (Canal 13) se presentó Nelson como el ex ayudante de Juliana Rojo, la dueña del catering y dijo: “Yo era el asistente, la mano derecha de Juliana durante todo el año pasado y sabía todo porque no solo trabajaba en los eventos, sino también en la oficina…Un día ella me dice 'adiviná quién me mandó mensaje' y me cuenta que era el novio de Miriam Lanzoni. Fue unos días después de la fiesta, que le escribió para decir que el catering había salido todo bien. Ya cuando llegamos a la fiesta ese día, él estaba prácticamente desnudo porque iba cambiándose, y dijimos 'está bueno'”.

Luego agregó: “Pasaron unos días y me dice que él le volvió a escribir, que la quería ver. Después no volvimos a tocar el tema, pero sabía que había onda”.

Aún sin haber hecho declaraciones a la prensa, Lanzoni confirmó que a su ex novio lo filmaron sin que él se diera cuenta, detalle que no quita lo grave del tema.