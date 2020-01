Jacobo Winogrand se accidentó en el programa de Moria Casán

Nunca deja de ser noticia, ya sea por sus declaraciones como por sus participaciones Jacobo Winogrand da que hablar. Y ahora sucedió durante la emisión del programa “Incorrectas” (América) cuando el invitado, por un descuido se golpeó con una mesa y se hizo un tajo en una de sus piernas.

En pleno aire, y luego de un informe sobre los escándalos de los Caniggia, Moria Casán apareció en pantalla tapándose la cara y sin decir nada, la cámara tomó el plano de la pierna de Winogrand herida.

Noticias Relacionadas Silvia Süller quiere casarse con Jacobo Winograd

Finalmente la conductora habló y dijo: “Las puteadas que he pegado yo cuando me golpeo en esa parte, es terrible lo que duele Jacobo, te quiero. Lo hicieron venir acá, se iba a sentar al lado mío y se tropezó con todo esto” dijo Moria refiriéndose a las mesitas que se ubican al lado de los sillones de la escenografía de su programa.

Jacobo, visiblemente dolido dijo: “Me dijeron que venga para acá, que vaya para allá, no sabía para dónde carajo ir…No me enojo, mi amor, pero tenés cada productor que es medio boludo” y mostró el tajo de unos cinco centímetros en su pierna derecha y luego recibió atención médica.