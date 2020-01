Sol Pérez quiere hacer un trío

Esta semana Telefé estrenó un programa en el que cinco famosos mantienen una charla divertida durante una cena y uno oficia de anfitrión. En el segundo programa, la encargada de cocinar fue Sol Pérez y los invitados Guillermo Cóppola, Lizy Tagliani, Georgina Barbarossa y Federico Bal.

Y como siempre nos tiene acostumbrados, la impactante Sol Pérez escandalizó a sus invitados con sus impactantes declaraciones. Luego de demostrar sus dotes como cocinera, la actriz invitó a sus invitados a sumarse a un juego de previa mexicano llamado el “shot nunca” en el cual uno de os participantes propone una consigna y todos aquellos que lo hayan realizado deben tomar un sorbo de tequila.

Fue en ese momento cuando la actriz de “200 millones” dijo: “Yo nunca tuve sexo con más de una persona al mismo tiempo”, expresó. Y reveló una experiencia personal: “Una vez le dije a un chico con el que estaba saliendo que quería hacer un trío y se enojó. Me dijo ‘ah, bueníismo eh’. Entonces le respondí ‘bueno, pero pará… no dije que era sin vos’. Yo no podría hacerlo con dos hombres porque me sentiría muy en el centro… Nunca hice un trío y no quiere decir que nunca lo haga, pero por ahora no era parte del juego”, concluyó, divertida.