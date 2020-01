Loly Antoniale y su regreso a los medios

Luego de la separación en 2014 del conductor de “Intrusos” (América), la modelo optó por el bajísimo perfil y se alejó de los medios de comunicación. Incluso dejó el país y se instaló en Miami.

En contacto con la revista Pronto la modelo se refirió a su actual residencia en Estados Unidos y dijo: "Obvio que siempre se extraña, pero así estoy muy bien. Estoy tranquila y hoy por hoy priorizo eso: mi tranquilidad, mi paz y mi vida por sobre cualquier otra cosa".

Sin embargo y aunque no esté en Argentina, la modelo comentó que siempre la llaman de los medios y la convocan para participar de distintos proyectos: "Esta temporada tuve varias ofertas para sumarme a distintas obras pero, por el momento, no".

Muy cómoda con su actual modo de vida, Antoniale no descarta un regreso triunfal al país pero quiere tomarse un poco más de tiempo para tomar una decisión: “Juro por Dios que no paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento…Ya voy a volver. En algún momento voy a volver. Es lo que te puedo decir".