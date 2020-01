Luis Ventura reveló el motivo por el cual se peleó con Jorge Rial

Si hubo un par de periodistas aliados esos fueron Jorge Rial y Luis Ventura quienes compartieron muchos proyectos entre programas de TV, revistas y medios digitales.

Pero algo sucedió y la sociedad y también la amistad, por algún extraño motivo dejaron de ser como antes.

Con motivo de los 20 años del ciclo “Intrusos” (América), Rial informó que para la celebración, quiere tener en su programa a todos los periodistas y noteros que formaron parte del staff, entre ellos Luis Ventura.

El presidente de APTRA dijo que nadie del ciclo ni del canal aún se comunicó con él para sumarlo al festejo y, en el programa “LAM” (Canal 13) contó el verdadero motivo del distanciamiento: “Todo empezó con Ricardo Fort. Cuando él se enteró que había logrado un buen contrato para trabajar con él, Jorge me llamó y me dijo que si estaba con él no quería seguir trabajando conmigo, ahí hubo un quiebre”, dijo Ventura.

Noticias Relacionadas Cinthia Fernández no pudo ir a recibir su premio Martín Fierro Digital

Con respecto a los festejos por el vigésimo aniversario del programa de chimentos Luis Ventura concluyó diciendo: “A mí no me invitaron y aunque no sé por qué, no tengo nada que aclarar. Yo no puedo hacer algo para lo que no me llaman. Jorge dice una cosa y hace otra. Lo mismo pasó con el tema de mi hijo (con Fabiana Liuzzi)… me pidió que me tomara unos días para calmar las aguas y al otro día dijo al aire que me había echado”.