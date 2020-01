Vicky Xipolitakis: “No soy buena para trabajar”

En plena pelea legal con su ex marido, la mediática “melliza griega” reconoció que no tiene incorporado el hábito de trabajar porque la criaron dándole todo.

Invitada por Verónica Lozano a su programa de Telefé, Vicky abrió su corazón y le contó lo difícil que es su vida actual por los problemas legales con el padre de su hijo y dijo: “Mi hijo no tiene relación son su papá. Él se lo pierde. No tienen ningún vínculo. Ni pregunta. Una pena y una vergüenza, él y su abogada. Por esta mamá está haciendo todo para que no le falte nada. Trato de conseguirle todo y si no tengo a mi papá que es mi héroe”.

Sobre la relación con su hijo la mediático dijo: “dejé mi vida en segundo plano para hacer feliz a Salvador. Es hiperquinético… mi mamá me ayuda mucho. Mi hijo es re mamero, no nos separamos…”.

Cuando la conductora del programa le preguntó a Xipolitakis cómo hacía para sostener su alto nivel de vida, ella comentó: “No sé salir a luchar el mango porque siempre me dieron todo servido. No soy buena para trabajar, esa es la verdad… actualmente tengo una marca de labiales y ahora voy a sacar unas zapatillas, pero regalo más de lo que vendo, soy muy generosa… pongo el nombre y la imagen y que los demás trabajen. Soy camaleónica, cambio de color según la ocasión”.