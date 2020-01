Mónica Gutiérrez y el rumor de su renuncia

Mucho se habló, a fin del 20019, de las decisiones de Mónica Gutiérrez con respecto a su futuro laboral. Después de trabajar 22 años al frente del noticiero de América su pase a Canal 13 generó sorpresa y muchas expectativas.

Al frente de “Crónicas de la tarde” la periodista aún sigue adaptándose pero, a pesar de las pocas emisiones al aire, circulan rumores de renuncia que obligaron la obligaron a salir a hablar.

Con un duro mensaje, para los que aseguran que la conductora tiene sus días contados en el nuevo programa, Gutiérrez aseguró: “Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que trabajo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncia a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que tuve que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?”, dijo molesta la periodista al portal Diario Show.

Visiblemente molesta Mónica Gutiérrez terminó la entrevista diciendo: “Puede andar o no la cosa, pero no voy a renunciar a los tres días. Yo asumo la responsabilidad. No digo que el rating sea toda responsabilidad mía, soy parte del equipo más visible que le pone el cuerpo y la cara. Funciona, funciona y sino después vemos… creo que he dado pruebas durante toda mi vida de esto u cuando fue así primero avisé”.