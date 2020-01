El tutorial de Jimena Barón para sacarse selfies hot

Sin duda la cantante de La Cobra es una de las personas que más influye a la hora de compartir contenidos en las redes sociales. Sin tapujos ni censura, Barón cuenta todos los detalles de su vida y algunos de su hijo Morrison lo que le ha valido críticas que han llevado a la actriz a dejar, momentáneamente, de usar las redes sociales.

Pero ahora, Jimena mostró cómo se las ingenia para tener las mejores fotos sexys a las que nos tiene acostumbrados. A través de una publicación en Instagram Barón mostró los trucos que usa para no depender de nadie más a la hora de tener la mejor foto.

Junto a un video en donde se observa a la actriz en ropa deportiva escribió: “Cuando no tenés quién joraca te saque fotos el procedimiento es: - ráfaga en live; - seleccionar la mejor foto; - frase hoto provocadora en caso de soltería, frase culta del estilo poesía o parte de un libro/película (que seguro no leíste ni viste pero que googleaste y garpa) en caso de estar en pareja la putez haciéndote la sabia; - makeup y filtro opcionales, claramente no los and implementando; - Photoshop ya me parece un montón, bastante irreal y superficial es esta red del mal, verdad?”, concluyó su explicación La Cobra.

Muy activa e inteligente en el uso de las redes para mantenerse vigente, Jimena Barón sigue trabajando, con algunos problemas de salud, pero con la promesa, sobre todo a sus fans, de tomarse unos días de descanso cuando el trabajo se lo permita.