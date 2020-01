Sol Pérez denuncio a Mónica Farro por querer pegarle

La temporada no da respiro, tanto en Mar del Plata como en Villa Carlos Paz, los actores de los elencos siempre se esmeran en que se hable de ellos, bien o mal, no importa pero que se hable.

Y ahora ocurrió una discusión acalorada entre dos damas del elenco de “20 milllones”, la obra producida por Guillermo Marín y encabezada por Carmen Barbieri. Según el programa “Intrusos” (América) todo el altercado entre Sol Pérez y Mónica Farro, habría comenzado por un vestido, que la argentina le prestó a Farro para el saludo final y ésta le habría insinuado que le quedaba un poco grande. Este comentario enfureció a la ex chica del tiempo quien, inmediatamente, bloqueó a Mónica en Instagram y ahí estalló toda la furia.

Sol Pérez dio una entrevista al programa “Involucrados” (Canal 9) y dijo: "Estoy a la espera de la resolución que van a tomar. No voy a decir nada de lo que pasó ahí adentro. Estoy esperando que la producción me dé una respuesta porque esto era algo que yo dije que iba a pasar desde el día uno, desde que me dijeron que esta persona iba a formar parte de esta obra".

Por su parte y con respecto a la agresión a Pérez, Farro dijo: "De ninguna manera le voy a levantar jamás la mano a nadie. Te puedo gritar, decir de todo pero jamás me voy a ir a las manos con ninguna compañera de trabajo ni con ninguna otra persona. Con las situaciones que pasaron, se hace muy difícil poder seguir".

Luego de la discusión, se realizó una reunión con el director de la obra Sebastián Almada, los productores Jorge Parodi, Guillermo Marín y Carmen Barbieri para definir las medidas a tomar y que este conflicto no llegue a mayores y perjudique la obra de teatro.

Anoche, sorpresivamente se suspendió la segunda función por desinteligencias internas de su equipo artístico, según informaron desde el teatro en su cuenta de Twitter, pero todo lleva a pensar que se trata del problema entre las actrices.