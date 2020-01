Video: Así fue la pelea de la nieta de Susana Gimenez a la salida de un boliche

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, protagonizó un escándalo este 1 de enero a la salida de un boliche en Punta Del Este, Uruguay. La joven, agredió a un hombre y su familia en un confuso episodio, a la salida del conocido boliche Tequila, según informaron fuentes policiales.

Según contó María Gimena Binaghi, una de las personas agredidas por Celasco, todo ocurrió cuando intentaba sacar su auto para ir a buscar a su hijo a una fiesta, pero el Mini Cooper de la nieta de Su, estaba obstruyendo la salida de su garaje.

Para sacar el vehículo, la pareja tuvo que realizar complicadas maniobras. En ese momento, apareció en el lugar la nieta de la diva argentina, e increpó a la pareja. Según contó Binaghi, la joven les dijo: "Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de put..., porque te mato".

En ese momento, Marcelo Parra, un arquitecto argentino que intentaba sacar el auto junto a su mujer, le dijo a la joven que se calmara, pero ella se identificó como la nieta de Susana Giménez, y se le fue encima al hombre a quien le pegó y lo empujó contra el auto, según contó la denunciante. Y agregó que no había forma de calmarla "estaba totalmente borracha y fuera de sí".

María Gimena Binaghi, contó que Celasco también agredió verbalmente al hijo menor de la pareja y arrojó piedras a la casa.

En el lugar, se hizo presente la madre de Lucía, Mercedes Sarrabayrouse, junto a su novio Joe Miranda.

La pareja realizó la denuncia en la Seccional 12° de Punta del Este contra la nieta de Susana por agresiones físicas, verbales y amenazas.