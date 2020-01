Ahora Susana Roccasalvo contó por qué la echó Jorge Rial

Parece que el año nuevo trajo buenos aires de sinceridad y ahora son varios los que están contando y develando misterios de la televisión argentina. Hace unos días el propio presidente de APTRA dijo que todo su distanciamiento de Jorge Rial tuvo que ver con sus compromisos laborales con Ricardo Fort.

Y Susana Roccasalvo no quiso quedarse atrás, invitada al programa “Hay que ver” (Canal 9), relató las conflictivas relaciones entre el programa conducido por Rial y “Rumores” el ciclo que los tenía al frente a ella y a Carlos Monti.

Roccasalvo fue al hueso cuando le preguntaron sobre su relación con Rial y dijo: “No se puede tener relación con él. Pega, pega y pega. No le contesté en mi programa y le voy a contestar ahora. El otro día, él agradeció los 20 años de Intrusos y a alguien tenía que lastimar y dañar. Yo ya soy inmune. Empezó a hablar pestes de mí”, dijo indignada y agregó: “Yo creo que Jorge todas las mañanas cuando se levanta le tendría que agradecer, primero antes que a América que le dio la oportunidad, a mí. Lo que hizo América para que yo me quedara fue terrible”, comentó.

“Lo que pasa es justo la venta de Eurnekián a los Ávila. Monti y yo parecíamos dos huerfanitos que nadie nos daba bola. Pasaban chinos y mexicanos por los pasillos a América viendo quién compraba. Entonces lo llamó Martín Kweller a Monti y después me tuvieron que llevar a mí porque la dueña del formato y del título era yo. Nos trajeron el contrato, nos pidieron que pusiéramos el numerito que queríamos y nos vinimos para canal Nueve con Endemol y ahí él entró a América”, relató.

Para sorpresa de todos Roccasalvo dijo: “Yo fui su cronista, su columnista y me echó porque pensó que yo no había hecho una nota y no era así. Le hice un notón, pero hubo un teléfono descompuesto…Cuando llegué al canal Jorge me dijo ‘quedate tranquila que vos ya no perteneces al programa’. En mi vida me habían echado de un lugar. Me fui caminando por el canal y me desvanecí mal. Fue un shock terrible”, concluyó.