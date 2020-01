Alessandra Rampolla contó las insólitas consultas sexuales que le hace la gente

La enigmática y bella sexóloga se encuentra en Argentina reemplazando a Mariano Peluffo en la conducción de “Cuestión de peso” (Net TV) y, por supuesto, sigue atendiendo a sus pacientes distribuidos en todo el mundo.

Recientemente, entrevistada por la radio La Once /Diez Radio de la Ciudad, la profesional reveló algunas de las desopilantes consultas que recibió y dijo: "Una vez me preguntaron si una mujer, que consumía mucho semen, podía tener problemas de caries… me resultó como raro que me pregunten a mí por las caries", dijo entre risas.

Lejos de escandalizarse, Rampolla comentó: "Otra mujer me preguntó si se podía masturbar con una aspiradora por el tema de la succión". La conductora confirmó que las personas suelen ser muy creativas en la intimidad y, con la confianza que Alessandra transmite, llegan a confiarle sus secretos más íntimos, como también sus dudas y temores.

Cuando le consultaron sobre su vida amorosa y sexual, la sexóloga respondió: “Los ratones siempre están encendidos… y quiero que me cuiden y me hagan reír”, concluyó.