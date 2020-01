El blooper de Silvina escudero en Playa del Carmen

No es novedad, que los famosos cuando veranean, además de descansar aprovechan la oportunidad para hacer cuánto canje pueden en hoteles, líneas aéreas, ropa y lo que venga.

Y Silvina Escudero no es la excepción, porque partió con su novio al exclusivo hotel Ocean Riviera Paradise, All-Inclusive Beachfront Resort para disfrutar de la playa, el sol, los tragos y muchas diversiones acuáticas.

Una de sus publicaciones no pasó inadvertida porque tirada boca abajo en la playa y sin corpiño, Escudero intentó grabar un video muy sexy pero una ola que no parecía fuerte terminó volteándola y llenándole de agua la boca.

Como siempre graciosa, no quiso que sus seguidores se perdieran lo sucedido y junto con el video escribió: “Haciéndome la sirena, me convertí en pescado”, escribió. “La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día. Es lo que hay, soy lo que soy”, concluyó divertida.