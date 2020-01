Mariano de la Canal casi se ahoga en San Bernardo

Hacía tiempo que Mariano de la Canal no aparecía en los medios. El ex fan de Wanda Nara, como se lo conoció, tuvo una época de presencias en programas de televisión y de repente desapareció.

Este verano se sumó al staff de la obra de teatro “A toda risa” junto a Gladys Florimonte y el cantante Irvin –ex participante de La Voz-. En un rato libre, de la Canal aprovechó el día y se fue a tomar un poco de sol a una playa de San Bernardo, pero todo se complicó cuando se acalambró en el agua y le costó salir.

Noticias Relacionadas Sol Pérez no para de llorar por la pelea con Farro

Mariano inmediatamente publicó un video en donde comenzó diciendo: “Me acaba de pasar algo terrible, de verdad que la pasé muy mal… Estoy en San Bernardo haciendo temporada y me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna. No sabía qué hacer porque no podía moverme, me agarró desesperación… estuve como cinco minutos sin poder moverme, el agua me tapaba porque tragué como tres litros de agua…”, aseguró el mediático.

Noticias Relacionadas Nora Cárpena se accidento insólitamente en un cementerio

Ayudado por personas que advirtieron la situación, Mariano dijo: “Gracias a Dios pude salir, me ayudaron, pero la pasé mal, gracias a Dios estoy vivo. Gente disfruten de la vida porque uno no sabe cuándo nos vamos a ir” y aclaró: “No soy Cinthia Fernández ni Nai Awada que viven mintiendo para estar en los medios. Lo que me pasó a mí fue de verdad”.