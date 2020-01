Verónica Ojeda hizo una terrible revelación de Maradona

Hace tiempo que la relación que une a Diego Armando Maradona con Verónica Ojeda no es la mejor. Luego de que ella decidiera acompañar al DT de Gimnasia a México y su posterior regreso las relaciones han sido cada vez tanto para ella como para el hijo que tienen en común.

Instalada en Mar del Plata y disfrutando de las vacaciones de verano, la rubia contó que su hijo ya no ve a su padre siendo que éste se encuentra en Argentina. En otro momento la indiferencia se justificaba porque el ex futbolista trabajaba fuera del país, pero este no es el caso.

Entrevistada por el portal “Primicias” Ojeda dijo: “Sólo hablan los abogados por el asunto económico, nada más, sólo eso”. Cansada de luchar porque existiera un vínculo entre padre e hijo, se resignó a proteger a Dieguito Fernando y seguir luchando por su mejor calidad de vida.

Resignada dijo: “Con Diego solo somos los papás de Dieguito Fernando, nada más que eso, y siempre lo aclaré. Nos unirá para toda la vida nuestro hijo. Yo tengo mi vida, él tiene la suya… las mujeres pasan rápido por la vida de Diego, las madres quedan”, aseguró.

Enamorada y pasando un excelente momento personal junto al empresario Mario Baudry, Ojeada va superando los difíciles momentos que vivió al lado de Maradona.