Gladys la bomba tucumana abandonó el móvil de LAM

Parece que Gladys La bomba tucumana nunca aprendió a no sacarse ante las cámaras de televisión. Su paso por “Showmatch” en 2018 dejó recuerdos imborrables de la participante llorando, con ataques de ansiedad, peleando con sus compañeros e incluso echando a su bailarín.

Ahora la cantante volvió a los medios, ya que es una de las candidatas a entrar nuevamente al programa conducido por Marcelo Tinelli en Canal 13. Entrevistada por “Los Ángeles de la Mañana” (Canal 13) a cargo del periodista Ángel de Brito, la tucumana tuvo un intercambio de palabras con las panelistas Lourdes Sánchez y Andrea Taboada y abandonó el móvil abruptamente.

Noticias Relacionadas Rocío Marengo fue acusada de robarse un koala de Australia

El motivo del enojo de la cantante fue ante una pregunta de Taboada relacionada con la promesa que La Bomba había hecho de donar el salario que cobra como asesora cultural de su provincia. Encendida en furia la cantante de “La pollera amarilla” respondió: ¿Por qué debería llegarte a ti esa información?”. Inmediatamente su sumó a la charla Lourdes Sánchez quien le dijo a Gladys que su sueldo también podría haber cumplido el sueño por el que bailaba en “Showmatch”. “¿Por qué no lo donás vos que sos rica? Vos que vivís de tu marido que es rico. Donen ustedes, ¿yo por qué tengo que donar? No pienso donar nada. A ustedes no les importa” respondió la cantante enfurecida.

Taboada no se detuvo y continúo preguntando: “¿Seguís siendo asesora cultural? Dale Gladys contéstame, yo te remo las notas porque me interesa saber porque soy periodista”. La Bomba dijo: “Dentro de poco voy a asumir en mi nuevo cargo en cultura de la provincia, ¿tenés algún problema?... ¿sabés qué? No remes más, cortemos acá. Chau Angelito, te quiero mucho”. Y desapareció.

Noticias Relacionadas Tinelli y su mensaje de fin de año con sorpresas