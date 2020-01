Yanina Latorre: “Por la plata me dejo hacer todo”

Inusualmente Yanina Latorre después de anunciar, en 2019, la separación de su esposo Diego Latorre, sorprendió a todos con unas vacaciones planificadas en pareja. Después de varios años de casados la relación llegó a su fin por las infidelidades del periodista deportivo y por los desgastes propios ocasionados por los años.

Viviendo aún bajo el mismo techo, la pareja viajó primero a Punta del Este y luego partieron hacia el Viejo Continente.

Nuevamente en su trabajo como panelista de “LAM” (Canal 13) la mediática dijo: “Sigo separada, pero en las vacaciones nos llevamos bien. Yo por plata querido… me dijo hacer todo. Te digo ´te amo´, ´te quiero´, viajo y como…”.

Consultada sobre si había dormido en habitaciones separadas Latorre comentó: “No te pago dos cuartos de hotel ni en pedo! La crisis, súmale el 30%... una amargura. Es muy caro separarse, no conviene… Duerman todos juntos!”, ironizó la rubia. Sobre el tema sexual Yanina confirmó que tuvo relaciones con su ex y agregó: “Si tuvimos relaciones… Completo! Vos me comprás cinco carteras y arranco”.

Fiel a su estilo frontal y desprejuiciado, la rubia generó amor y odio por sus declaraciones.