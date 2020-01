Guido Sardelli habló de su relación con Julieta Prandi

Cuando nadie lo imaginaba, la actriz y modelo Julieta Prandi sorprendió a todos al anunciar que se estaba conociendo con uno de los integrantes de la banda de rock Airbag, Guido Sardelli.

Después de una conflictiva separación y posterior divorcio, Prandi volvió a creer en el amor y presentó al músico a fin de año cuando estaba a punto de partir hacia Carlos Paz para hacer temporada teatral en la obra “Atrapados en el museo”.

Ahora, durante una conferencia de prensa, Guido Sardelli dijo: "A mí me resulta muy extraño que me pregunten esto, porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas…No sé, lo tomé como una decisión en privado. Vamos a decir eso, porque si no tengo que dar explicaciones…Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa", concluyó el músico.

