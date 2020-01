Karina la Princesita dio un profundo consejo a los jóvenes

El crimen en manada de Báez Sosa en manos de diez rugbiers abrió el corazón de Karina La Princesita y, conmovida, escribió en sus redes sociales reflexiones y consejos a sus jóvenes seguidores.

La cantante de cumbia escribió: "Estos pendejos de mierda que se agarran a las piñas por pelotudeces y matan. No tienen control de lo que toman, ni de lo que hacen, ni de nada. Justicia por Fernando y por tantos pibes que mueren igual".

Sumando su experiencia personal, la ex del Polaco continuó: "Muchas veces soy el show en los lugares donde hay cantidad de chicos vacacionando. Y, a su vez, soy madre y la voy a pasar. Me siento con la responsabilidad, mínimamente, desde mi lugar de aconsejar (aunque pocos o muchos me den bola) que bajen un cambio, que se controlen", agregó.

"Que se diviertan sanamente. Que eviten las peleas al pedo: porque te empujaron, porque te rozaron, por una mina o un chabón, porque te volcaron el trago sin querer... Sean responsables; cuídense, sean empáticos y más tolerantes", dijo La Princesita.

Y para finalizar se acordó de los padres de Fernando y escribió: "Y nunca olviden y tengan en cuenta que sus viejos o quien sea que esté al cuidado de ustedes los están esperando con el corazón en la mano, en sus casas".