La hija de Natacha Jaitt la recordó a casi un año de su muerte

Un 23 de febrero de 2019 Natacha Jaitt perdió la vida en un hecho confuso que hasta el día de hoy la justicia investiga.

En un salón de la localidad de Benavidez, Buenos Aires encontraron el cuerpo de la mediática sin ropa y tendido en un cama. Luego la autopsia informó que se encontraron residuos de cocaína en el cadáver de Jaitt.

Tanto su hija Antonella Olivera, como su hermano Ulises Jaitt están convencidos que se trató de un asesinato y continúan pidiendo justicia.

En este contexto la hija amyor de Natacha usó sus redes sociales para expresar su dolor a casi un año de la triste pérdida: “Llega el 23… cada vez que ese día se acerca yo caigo en picada. Todavía no logro entender cómo puede ser que no te vuelva a ver. Pasó casi un año y no sé nada de vos, como si hubieras desaparecido de un día para el otro y ya no tuviera manera de encontrarte…”, comenzó escribiendo.

Y continuó: “Encontré un lugar para nosotras dos, en mi corazón, donde estamos juntas y nada de esto pasó. Seguiré luchando día a día para que salga a la luz la verdad porque sé que más allá de toda la mierda siempre, tarde o temprano, gana la verdad… Te amo hasta el fin de mis días. Gracias por darme la vida y ser quien fuiste, gracias por haber sido y ser mi mamá”.

La publicación obtuvo más de 5 mil likes con muchas adhesiones de pedidos de justicia y cariño hacia la familia de Antonella.