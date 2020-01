Roberto García Moritán con un pie en el “Bailando 2020”

Como todos los años, muchos famosos no tan famosos y otros de suma importancia, se desvelan pensando en la manera de llamar la atención de Marcelo Tinelli y así formar parte del gran show de la televisión argentina.

Será en abril cuando se levante el telón y las más de veinte parejas comiencen a competir a través del baile y los escándalos.

Nuevo en las cuestiones mediáticas, el flamante esposo de Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán se mostró muy interesado en participar del programa en el que su esposa oficiará nuevamente de jurado.

Consultado al Chato Prada, productor del ciclo de Laflia y encargado de elegir a los famosos para el certamen dijo: "No lo deja Pampita. No hay posibilidad, no lo deja Pampita". Al parecer la modelo teme que, en el caso de que su marido participe, su pareja se vea perjudicada como sucedió en varios casos, sin ir más lejos con Cinthia Fernández y Martín Baclini el año pasado.

Prada, por otro lado, confirmó algunos famosos que ya firmaron para estar en el ciclo 2020 y otros que están a punto de hacerlo: "Alexander Caniggia está en observación. No lo queremos bailando junto a Charlotte (como se dijo). A ella le cuesta un poco el baile. El secreto es ponerles buenos bailarines para que se garantice el baile. Por otro lado Sofía Bonelli y el Pájaro Caniggia no están en nuestros planes. Él me encanta, pero no".

Y para finalizar agregó: "Oriana Sabatini me encanta. Tenemos muchas ganas, pero ella tiene una agenda ajetreada. Ella nos encantaría. Es una artista increíble. Baila increíble y canta como los dioses. Podría hacer un tema para el programa".