La cifra millonaria que Nicole Neumann pidió para no desfilar con su ex

Sin poder dejar las diferencias que separan a Nicole Neumann de su ex, el futbolista Fabián Cubero, la modelo recientemente fue invitada a ser parte de un desfile de temporada de verano en Villa Carlos Paz, pero al enterarse que su ex junto a su novia participarían del evento, puso condiciones que los organizadores no pudieron afrontar.

El desfile de los hermanos Vernucci es un evento de suma importancia en el mundo de la moda argentina y Nicole ya había hablado con los diseñadores para cerrar la pasarela. A pocos días de la realización, la modelo se enteró que también habían contratado a su ex marido y a su novio, por lo que pidió más dinero para no participar.

En el programa “Intrusos” (América), el periodista Damián Rojo reveló que la rubia pidió, nada más y nada menos, que 100 mil dólares y, por supuesto, la respueda fue negativa por parte de los hermano Vernucci.

Si bien logró no compartir pasarela con la pareja del momento, no le debe haber gustado nada la pasada del padre de sus hijas vestidos de novios y con beso final.