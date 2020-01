Pampita y Moritán a los gritos en el auto

Hace un par de días, la panelista de “LAM” (Canal 13) Mariana Brey contó que Pampita Ardohain y su esposo Roberto García Moritán protagonizaron una escandalosa pelea en las calles de Punta del Este.

Brey dijo: “Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños en una farmacia. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía. No pude saber el motivo de la discusión pero sé que fue inmediata. Él abrió la puerta del auto y ella empezó a los gritos… No es la primera discusión”, dijo la panelista y agregó: “No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casas y no llevas ni un año de relación… Es probable que todavía se estén conociendo”, concluyó.

Inmediatamente Pampita, enterada de lo que se estaba diciendo en los medios, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter desmintiendo a Mariana Brey. En un segundo posteo escribió: “Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron”.

Se sabe que a la modelo le molesta mucho cuando los medios irrumpen en su vida en temas que ella no quiere que se conozcan. Es más, desde que conoció a su marido lo mantuvo al margen de los medios y el empresario gastronómico no participó en ningún programa de televisión, ni tampoco se mostró en “Showmatch” (Canal 13) en donde Pampita trabaja de jurado.

Hace pocos días, cuando los rumores indicaban la posibilidad de que García Moritán sea parte del programa de Marcelo Tinelli, el productor Chato Prada salió a desmentirlo argumentando que Pampita no quiere.