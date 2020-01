Ximena Capristo le pidió a Gustavo Conti practicar el poliamor

La televisión argentina nunca deja de sorprendernos y, menos aún, si los comentarios están relacionados con nuevas tendencias sexuales en las parejas.

Y esto ocurrió cuando la panelista de “Confrontados” (Canal 9) Ximena Capristo contó a Marley en el programa “El Muro Infernal” que le propuso a su marido, Gustavo Conti, cambiar la estructura de pareja y apostar a la práctica del poliamor luego de 20 años de relación.

Capristo detalló: "Le propuse tener a Gustavo una pareja abierta... cada uno por su lado con la condición de contarse todo. A mí me parece que está bueno abrir la pareja, después de casi 20 años de relación".

Para su sorpresa, la actriz se estrelló de frente con un rotundo “NO” de su marido que bajo miles de excusas no accedió a la picante propuesta. La morocha comentó: “Él me dijo que no. Me dijo 'buscate a otro. Agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene'". Así que me quedé con las ganas. Ah, y me dijo 'vos tenés ganas de buscarte a algún jovencito'".