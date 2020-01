Embarazo y problemas para la China Suárez

Todos conocemos las idas y vueltas en la relación de pareja de Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña. Finalmente y luego de varios meses de crisis confirmaron que están nuevamente juntos y felices.

Hace pocas semanas surgió el rumor de un posible tercer embarazo de la actriz, pero aún la pareja no lo blanqueó. Según la periodista de espectáculos y panelista de “Intrusos” (América) Marcela Tauro la China estaría de tres o cuatro semanas de gestación y agregó: “… también hay un problema… ella estaba por firmar un contrato para una película o una serie con Disney/Fox. Yo no sé qué personaje tenía ella o si habría problemas, porque no sé cuándo se empieza a filmar eso, porque depende, si comienza en mayo ya se le puede notar la panza”, concluyó la periodista.

Consultada la China Suárez frente a los rumores de un nuevo bebé en la familia ella sólo contestó: “Ojalá, ojalá porque me encantan los bebés, me gustaría tener muchos”. También compartió una foto en las historia de Instagram con la palabra "bebé".

La actriz es madre de Rufina, junto a Nicolás Cabré, y de Magnolia junto a Benjamín Vicuña.