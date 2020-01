El viaje de Pampita y Moritán solos a México

Con la necesidad de tener un tiempo para ellos solos, la pareja viajó a la Riviera Maya, a disfrutar de sol, playa y todas las comodidades de un maravilloso hotel all inclusive.

Como es su costumbre y con canje de por medio, Pampita llegó a destino y posteó una foto en una playa maravillosa del complejo Grand Palladium junto a la frase: “Ya llegué a mi segunda casa”.

La pareja comenzó su día paseando por el predio del hotel junto a Roberto García Moritán y hasta se animaron a darle de comer en la boca a animales de la zona. Luego Pampita aprovechó su tiempo libre y disfrutó del spa del hotel con una malla enteriza que enloqueció a sus seguidores.

Hace días, la pareja estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que Mariana Brey contará en “LAM” (Canal 13) una pelea que protagonizó la flamante pareja en la puerta de una farmacia en Punta del Este.

La conductora de “Pampita on Line” negó todo y escribió en sus redes sociales: “Al que es feliz se le nota: ¡no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode… se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo”.