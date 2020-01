Ricardo Fort tendría la película de su vida

Nadie puede negar que la vida de Ricardo Fort debería estar en la pantalla grande. Y así lo piensa Ariel Winogran, el director de la película “El robo del siglo”.

En una entrevista con Radio Mitre, Gustavo Martínez, última pareja de Fort y tutor de sus hijos Martita y Felipe, dijo: “Me parece que está buena la idea de hacer una película de Ricardo. Siempre y cuando sea cuidado el personaje. A veces hacen cosas que puedan lastimar. Te pueden matar o querer un montón. Si eso llega a ocurrir tendré que hablar con la gente que lo quiere hacer y alguien más que avale que va a hacer algo coherente”, dijo Gustavo.

Y agregó: “Sería muy raro que no se pongan en contacto conmigo. Yo estoy a disposición pero me gustaría saber de dónde viene eso. No quisiera hacer algo que después sea de mal gusto, me sentiría culpable… Ricardo tenía dos facetas, o lo querían o no lo querían. Fue un tipo demasiado generoso. Esa cosa de viajar y llevar a todo el mundo. Tenía una alocada, le gustaba todo eso”.

Gustavo Martínez contó que los chicos están muy bien y que ahora se encuentran en Miami de vacaciones y agregó: “Están en la etapa que todo lo que ven lo quieren, pero la están pasando bien porque a ellos les gusta ir mucho a los shoppings. Martita es buena alumna y Felipe no tanto, son excelentes chicos”, concluyó.