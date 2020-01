El Polaco y nuevos rumores de infidelidad

Nuevamente dolores de cabeza para El Polaco y Barby Silenzi porque, hace unos días, se viralizaron unas fotos del cantante junto a dos chicas en actitud sospechosa. Si bien desde el entorno del ex de La Princesita salieron a negar todo, las dudas quedaron en el aire.

Una de las chicas de las fotos, Ayelén complicó aún más al cantante al comentar: “Lo que pasó fue que yo trabajo de influencer en un boliche de Mar del Plata. El Polca iba a tocas y tenía una mesa para él… Nos había invitado, nos acercamos y yo me puse a hablar con él yo os sacamos algunas fotos… él no quería por Barby se pone celosa…Hubo miradas y cuando se iba me dijo que estaba muy fachera mientras me agarraba por la cintura. Me invitó para que saliéramos juntos y le dije que no…”.

Pero ahora, la que salió a hablar fue Valeria Aquino, ex del cantante y madre de una de sus hijas. La mujer escribió en una historia de su cuenta de Instagram: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” a lo que adjunto un e moji de una chica resignada y fue Ángel De Brito quien viralizó la opinión de Aquino.

Barby Silenzi se mantiene en silencio y sólo publica fotos de la pareja feliz. Transitando el quinto mes de embarazo lanzó un contundente mensaje en Instagram: “Él es mi novio, el más potro del mundo. Te amo mi amor”.