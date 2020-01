Miriam Lanzoni enojada con las mujeres que no creyeron en su separación

Después del escándalo del video en donde apareció el novio de Mirian Lanzoni teniendo sexo con otra mujer y la posterior reconciliación con serenata de por medio, la actriz salió a hablar molesta con la actitud de algunas panelistas que creyeron que todo había sido una movida de prensa.

Mariana Brey y Yanina Latorre, ambas del programa “LAM” (El Trece) fueron las primeras que pusieron en duda la separación y pensaron que toda esta “puesta en escena” estaba motivada por la intención de la pareja de ser convocada al Bailando.

Consultada por la movilera del programa de Ángel De Brito la actriz dijo: “Lo que me conmovió fue la agresividad que hay de la gente y sobre todo de las mujeres. La palabra sororidad le queda grande a muchas mujeres”.

Con respecto a los rumores que indicaron que Lanzoni con su novio quería ingresar al Bailando comentó: “Lo que menos me interesa es entrar al Bailando. Hay que tener una mente muy perversa para pensar que alguien puede inventar algo así y jugar con su vida personal y sus sentimientos… A mí no me da la cabeza para pensar así. Esto no me molesta, pero me sorprende. Me sorprende el juicio de valor que emite la gente. Hay gente que tiene una voz y un espacio en la televisión. Pero bueno, yo elijo otras cosas en mi vida… Yo a la noche apoyo la cabeza en la almohada y sé quién soy. Me quedo re tranquila”.

Sobre la reciente reconciliación con Christian Halbinger la actriz dijo: “Estoy muy bien, en un proceso de sanación. Estamos muy bien, juntos y unidos”.