Puli Demaría: “Laburo como una negra mapuche”

Puli Demaría pasó de ser una perfecta desconocida -para la mayoría de las personas- a estar a un paso de entrar a “Showmacht” (El Trece). Esta DJ se hizo popular por ser amiga de Pampita y participar activamente en la vida de la modelo inclusive, ser panelista en su programa de NET TV.

Ahora Demaría está en el ojo de la tormenta por otro tema. Entrevistada por José María Listorti en el programa “Hay que ver” (Canal 9), la amiga de Pampita contó su intención de entrar al Bailando y dijo: "Cuando arrancó el primer Bailando, a mí ya me gustaba. Me gusta bailar, estar arriba de un escenario y el show. Yo tengo toda mi parte de actriz que es lo que estudié de chica, y siempre me pareció maravilloso. Soy una fan del programa por todo lo que implica el baile, me parece que el baile genera una endorfinas”.

Y continuó: "¿Por qué Tinelli debería tenerme en cuenta? Porque me parece que puedo llegar a tener algo distinto en cuanto a esto que es ‘realmente me muero de ganas de ir’, es genuino y me empecé a preparar porque soy una caradura. También digo lo que pienso y no tengo maldad porque no me gusta", agregó.

Listori le recordó a Demaría que dentro del show de Marcelo Tinelli existe además la posibilidad de pasar un mal momento, a lo que la DJ respondió: "Pueden decir que soy la cheta, me pueden dar por donde quieran… pero no me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu… laburando", dijo sin pelos en la lengua.

Luego, por estas declaraciones sobre la comunidad mapuche, Demaría tuvo que salir a pedir disculpas y dijo: “Me equivoqué. Perdón. Quise hace referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”.