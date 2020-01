Ricky Martín se refirió al pañuelo verde en su video “Tiburones”

La semana pasada el boricua Ricky Martín presentó su esperado nuevo tema musical y su video “Tiburones”. La canción que tiene un claro mensaje por los derechos humanos incluyó en su clip un detalle que llamó la atención de muchos.

Noticias Relacionadas Nicole Neumann y el misterioso empresario con quien viajó a Nueva York

Puede observarse, en el cuello de la protagonista, un pañuelo verde de la lucha por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Este gesto fue celebrado por algunos y criticado por otros tantos. Martín comentó que la idea de usar el pañuelo fue de la actriz que interpretó el personaje y que él apoyo totalmente la idea.

Entrevistado por The Associated Press, el cantante dijo: “Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo… Mi música la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados…”.

Noticias Relacionadas Antonio Grimau presentó a su novia de 22 años

El álbum está inspirado en la agitación política que se vive en Puerto Rico, donde la población está resurgiendo luego de los huracanas y un terremoto.

Ricky Martin ya está listo para la gira que comenzará el 7 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico y que lo llevará por Argentina, Chile, Uruguay y México.