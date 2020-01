Matías Alé sobre Graciela Alfano: “Fue el gran amor de mi vida”

El actor y humorista, Matías Alé, revelo que Graciela Alfano fue el gran amor de su vida, en una nota donde además hablo sobre su actual vínculo con la ex vedette.

El ex de Alfano esta en Mar del Plata, actuando en la obra teatral “Mi mujer se llama Mauricio” y que es furor de temporada en la feliz.

El actor conto en una nota a Radio Mitre, que felicito a la ex panelista de “Los Ángeles de la Mañana” por el nacimiento de su nieta, además de recordar con gran estima su pasado al lado de la ex vedette.

Cabe recordar que hace unos días, Alfano había dado a conocer datos de la intimidad entre ella y Alé y, confesó la vez que se enteró de una infidelidad del humorista, que con el paso del tiempo lo tomó con gracia.

Sin embargo, Alé no se molestó por los dichos de la ex vedette, y recordó aquella época como unos años mágicos junto a la persona que quería: “Había mucho amor, muchos viajes. Recuerdo compartir momentos, risas. La hemos pasado muy bien. Para finalizar con una contundente declaración, “escuché la nota donde Alfano dijo que fui el hombre de su vida. Para mí también fue el gran amor de mi vida por calidad de tiempo y por cantidad de tiempo. Fue mi pareja más larga, fueron casi diez años. Me dio amor, me dio trabajo y me dio una familia”.