Silvina Escudero eligió una micro bikini para salir a andar en skate

MI PUMPLE FELIZ! Claramente fue un cumple distinto pero no menos especial. Para quienes me conocen saben que mis festejos son multitudinarios y a lo grande. Hoy, no fue la excepciu00f3n, en los tiempos que vivimos haber podido estar con mi familia unida (con distanciamiento y protocolo) fue A LO GRANDE...haber recibido innumerables videos, sorpresas, saludos, mensajes, llamados, regalos lo hicieron MULTITUDINARIO. Lo mu00e1s importante que tiene uno para brindar es su tiempo, eso es verdadero amor. Ese tiempo que dedicaron en pensar en mi lo sentu00ed. Me sentu00ed muy amada y muy bendecida por tener una familia excepcional y amigos que son invaluables. Dicen u201ccosecharu00e1s tu siembrau201d, bueno... sin dudas mi siembra fue por execelencia la mejor, la que me dio los vu00ednculos mu00e1s fuertes, genuinos y estrechos que se pueden pedir. Que importante es la lealtad de amor...eso es lo que nos hace eternos. Hoy revindico que el amor se construye con gestos, actos pero sobre todo con tiempo. GRACIAS a todos! El au00f1o que viene ya haru00e9 festejo doble, pero hoy me voy a dormir sabiendo que soy una bendecida!