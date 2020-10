El sensual entrenamiento de Jésica Cirio bajo el sol

View this post on Instagram

No tenu00e9s tiempo de entrenar? Repetu00ed estos 3 ejercicios como circuito entre 4 y 5 veces y listo ud83dudc96 Quiu00e9n lo hace? ud83eudd29 Si necesitan suplementar proteu00edna les recomiendo @ampkprotein ! Es de origen vegetal y tiene minerales quelatados de @quelatok para mejorar pelo, piel y unu0303as! ud83dude4cud83cudffd ud83dudc49ud83cudffc Podu00e9s pedirla en farmacias de todo el paiu0301s y en @nutrisuplear usando el cou0301digo JESI para descuento! [ Siempre consulta con tu meu0301dico o nutricionista antes de consumir suplementos ]