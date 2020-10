El día que Edda Bustamante fue tapa de Playboy

Fue allá por 1989 cuando la prestigiosa revista para adultos Playboy eligió a la sanjuanina Edda Bustamante para ser la tapa de la edición argentina de la publicación.

Luciendo un top traslúcido blanco y una tanga de encaje con tiras, Edda mostró su mejor actitud y enloqueció a aquellos fanáticos de la revista mensual.

Aqui esta Edda Bustamante, en la yapa de Playboy, mayo l989, cuando no se usaba el photoshop http://t.co/3ejos981 — Gaby :) (@gabycociffi) August 16, 2012

Fue tal el éxito de la tapa que aún hoy, en la actualidad algunos ejemplares de la revista se venden online en plataformas comerciales a diez mil pesos argentinos.

Lo más curioso de la revista que mostró a la sanjuanina fue que el arreglo comercial entre Playboy y el representante de Bustamante no fue el esperado: “Lo divertido es que mi ex pareja siempre me criticaba que mi representante y yo arreglábamos mal los cachet en todos mis trabajos y como yo, en ese entonces NO QUERÍA SER TAPA DE PLAYBOY y él me insistía que si finalmente accedí pero le pedí que él arreglara el pago… finalmente y para mi sorpresa FUÉ EL PEOR ARREGLO ECONÓMICO DE MI VIDA”, contó Edda divertida recordando ese momento que hasta hoy todos recuerdan.

Instalada en San Juan desde que comenzó la cuarentena, Edda disfruta de la compañía de su hermana y su familia y trabaja sobre un interesante proyecto del que pronto tendremos novedades.