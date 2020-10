Sol Pérez trabajó su cola en calza ajustadísima a pesar del feriado

View this post on Instagram

Quien dijo que los feriados no se entrena? ud83dude4cud83cudffdud83dudd25 @bigg.fit En cada minuto x 12u2019 : 45u201dde trabajo x 15u201d de descanso -elevaciones de cadera con deu0301ficit -Patada de gluu0301teos en ciu0301rculo (Derecha) -Patada de gluu0301teos en ciu0301rculo (Izquierda) -isquios con mancuera @mariquena_ #fitfam #fitness #workout #fitnessmotivation #fitlife