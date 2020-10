Catherine Fulop impactó en las redes a puro cuero

View this post on Instagram

Modo fin de semana ON! ud83dudc83ud83cudf77 #Repost @kattycphotos u30fbu30fbu30fb Un Sau0301bado con la Fulop? Sabias que viene la moda de cuero de nuevo? Colores monocromau0301ticos, botas con suelas gruesas, mangas anchas y un toque vintage rock ud83cudfb8 Asiu0301 que revuelve ese closet !! Que te parece este outfit suu0301per rock de @fulopcatherine ?? La magia de este estilo fue de mis amados @ritaypavlostyle Makeup by @nandaquero Photo assistant @jrgamezphotography #hairstyle @emilianobreitsalon