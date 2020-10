Cande Tinelli subió la temperatura con su tatuaje más sensual

Cande Tinelli es una de las influencers más populares en las redes sociales. La joven ha logrado, además, edificar una carrera como cantante. En su cuenta de Instagram, publica todo tipo de fotografías y videos de su día a día.

Y esta no ha sido la excepción. La influencer compartió una historia en la que se podía ver desde el sillón. Lució una remera colorida y mostró algunos de sus tatuajes. Por supuesto, generó gran repercusión en las redes sociales.

En esta cuarentena, la hija del conductor Marcelo Tinelli compartió diferentes fotografías de sus looks y también acompañada con su familia.

Su hermana Mica Tinelli también es muy popular y hace algunos días publicó una reflexión acerca del aislamiento.

“La cuarentena y todo este momento que estamos viviendo, me enseñó y me sigue enseñando : que hay que disfrutar de las cosas más simples , de los momentos más simples , despojarnos un poco de tantas cosas , ya que en esta vida a veces andamos con cosas de más , en todo sentido lo digo . Me enseñó que el amor y la salud siempre va a ser lo más importante , que hay que tener vínculos sanos y cuidarlos”, escribió.

Y agregó: “Me enseñó y me enseña a valorar la vida todos los días, a amar , sentirme amada , disfrutar y mantener la calma siempre. Son momentos difíciles en donde hay q tratar de conectar también mucho con nuestro interior ! Cuidarnos y cuidar a los demás , porque cada cosa que hacemos, cada acción, por más que sea mínima , es una responsabilidad que tomamos nosotros (con nosotros mismos) y sobre todo con los demás . Pensemos siempre en los demás , tengamos más empatía. los quiero mucho!”.