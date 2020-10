Uki Deane acusado de gordofóbico

El joven Uki Deane, de 30 años se hizo conocido por su vida de "gaucho" algo que mostró en reiteradas ocasiones en las redes sociales Tiktok e Instagram. Deane logró instalar frases propias como "Dean Machine", "Gaucho of the Pampas" y "Sexiness in da club", pero sus seguidores le salieron al cruce luego de una serie de peculiares historias en una de las plataformas

"Busco hombres que sean modelos en Buenos Aires para hacer una sesión de fotos", rezaba una placa junto con el nombre de su marca de mallas. Minutos después, el influencer agregó: "Necesito hombres que estén trabaditos. Yo sé que muchos de ustedes se consideran modelos pero no son modelos. Yo me considero modelo pero no soy modelo tampoco".

Por ello es que muchos seguidores salieron a tildarlo de gordofóbico y atacarlo por su mal uso de las palabras para buscar un modelo. Este hecho también lo llevó a ser cancelado de Instagram.

"Uki Deane":

Por las historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/oOyOwkDWGg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2020