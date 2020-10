Televisión: Lussich mostró otra prueba de que Xipolitakis no sabe cocinar

View this post on Instagram

[#MasterchefArgentina] Los participantes tuvieron el desafu00edo de preparar sus platos de forma idu00e9ntica pero con un muro de por medio que les impedu00eda mirar lo que cocinaban ud83eudd1cud83dudca5 u00bfCu00f3mo les habru00e1 ido? ud83dudc46