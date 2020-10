Ayelén Paleo combatió el calor con una micro bikini rosa

En la actualidad, Ayelén Paleo es una de las mujeres que mayor repercusión genera en las redes sociales. La vedette comparte contenido de manera diaria donde muestra cómo está viviendo esta etapa del año y también aprovecha para interactuar con sus fanáticos.

En esta oportunidad, la famosa despidió un nuevo fin de semana con una postal en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 480 mil seguidores. En la imagen, se la puede ver luciendo una micro bikini rosa con un corazón en el centro, mientras disfruta del día al rayo del sol y desde la pileta.

Como no podía ser de otra manera, la publicación cosechó miles de “me gusta” y además cientos de comentarios, en los que los cibernautas elogiaron la belleza y el estado físico de Ayelén.

La cuarentena a unos los separa y a otros los une, como es el caso de Ayelén y su pareja, con la cual está pasando el aislamiento. Hace unos meses, le dedicó un romántico posteo.

“La verdad soy una persona que vive el día a día, y hoy estamos pasando esta cuarentena juntos, me siento orgullosa y afortunada de tener personas como vos a mi lado. No sé ni que somos y cómo sigue la cosa y la verdad ni nos preocupamos por eso. ¡Quedan pocas personas con buen corazón así que a cuidarlas!! gracias por todo lo qué haces por mí. Cursilería al mango, obvio soy así y me gusta”, expresó la bailarina junto a una fotografía de ambos.