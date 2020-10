Cinthia Fernández mostró sus curvas con una bikini sensual

View this post on Instagram

Foto 1,2 o 3? Cual eligen? ..... al fin llego el verano. Tarde de pieletita y un batido bien fresquito de @ampkprotein para pasar esta hermosa tarde u2764ufe0f. Me refresco y me cuido sin sufrir complementando todas las tardes mi alimentaciou0301n con estas proteiu0301nas veganas que me ayudan a marcar los muu0301sculos, a tener energiu0301a y a recuperarme de los entrenamientos ... algo mau0301s ? Es todo lo que necesito ud83eudd70. Soy la pionera en estas proteiu0301nas , y recuerden q jamau0301s voy a recomendar algo q no pruebe u2764ufe0f