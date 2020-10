Adabel Guerrero se mostró de espaldas en corpiño y bombacha

View this post on Instagram

Se vienen cosas muy copadas. Siempre trabajando en ver lo positivo de cada situaciu00f3n. A veces cuesta, me caigo, lloro un rato y despuu00e9s me levanto para seguir a avanzando. Nada te para cuando tenes muy claro lo que queru00e9s. Y si no lo tenes tan claro busca a alguien que te ayude a resolverlo. No hay nada peor que no saber lo que queremos. O lo que no queremos!!! Buen domingo!! ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96