Cande Tinelli se mostró osada en las redes y se hizo un corte polémico

Por estos días y ya cansada del encierro Cande Tinelli se animó a un cambio y con una maquinita de cortar el pelo, se rapó media cabeza y compartió el resultado en sus redes sociales.

Sus fanáticos que siempre festejan las “locuras” de la hija de Marcelo Tinelli, se molestaron un poco por el cambio de look en la joven y la criticaron en las redes sociales.

Molesta por la respuesta de sus seguidores, Cande no dudó en contestar y fiel a su estilo comentó: “Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de Pepe Grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.

Junto con la respuesta en su historia de Instagram, Lelé agregó un polémico sticker de Britney Spear rapada en 2007 cuando atravesaba una crisis personal.