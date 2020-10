Al borde de la censura More Rial posó sin ropa en Instagram

Fiel a su estilo, Morena Rial volvió a sorprender a sus fanáticos en las redes sociales al compartir una foto luciendo solo una prenda y su teléfono en la mano.

Aceptando su nueva figura, la hija de Jorge Rial no lo dudó y luciendo solo una pequeña tanga, posó sin pudor frente a un espejo cubriendo solo sus senos.

Esta no es la primera vez que la joven muestra sus atributos en las redes sociales y más aún ahora que está soltera y no tiene que darle explicaciones a nadie.

"Y ahora su corazón es a prueba de balas. Nadie la enamora ahora tiene el papel de mala", escribió la joven citando una parte de la canción Botella de Jeeiph.

Los seguidores festejaron el posteo y fue su hermana Rocío la primera en dar “like” a la osada foto de More junto a miles de fanáticos quienes dejaron mensajes a la madre de Francesco: “Un genia mi amiga, que se siente libre de mostrar su cuerpo sin ningún tipo de taboo . Un ejemplo a seguir de superación”, “Mejor que me des un mapa bebe, porque con tanta curva seguro que me pierdo”, “No hay nada mejor que una mujer segura de si mismaaaaa!!!!!!!!!!! Te admiro hahahaha yo no me atrevo, bravoooo”, “Cuerpa fuega mi bb”, entre otros.

Hace un mes atrás, Morena Rial compartió algunas imágenes de su vida y una profunda reflexión sobre su proceso de cambio y aceptación: "Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía", comenzó diciendo la joven.

Luego agregó: "Existían cosas ajenas a mí, como esos comentarios en las redes, que aun sabiendo que no tenía responsabilidad sobre eso, me culpé. Esas noches en que apreté tanto el puño de ira que sentí mis uñas lastimando mi palma y al notarlo culminó el enojo y di paso a la angustia, a esa que surge mientras me pregunto ¿Por qué me hago esto? Esa oscuridad, ese fondo que estaba tocando, utilicé para dar intenso impulso a la mujer que anhelaba ser", finalizó.