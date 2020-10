José María Listorti debió ser internado por una pulmonía

Esta semana no viene siendo la mejor para José María Listorti quien, luego de confirmar que se contagió de coronavirus su cuadro empeoró y por una fiebre que no bajaba se realizó algunos estudios médicos que determinaron que padece una pulmonía causada por el Covid 19.

A través de sus redes sociales el conductor de “Hay que Ver” (El Nueve) contó día a día a sus seguidores cómo se sentía y cómo transcurrían sus días de aislamiento desde una habitación de su casa en donde nadie entraba.

Este domingo Listorti sufrió temperatura elevada y su médico personal le recomendó un exhaustivo control que dio como resultado una pulmonía provocada por el COVID por lo que decidieron dejarlo internado.

"Estoy internado, el sábado a la noche tuve un poquito de fiebre 38.3 y el domingo a la mañana seguí con fiebre. Mi doctor me dijo 'no, acá algo pasa'", reveló Listorti a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: "Me hicieron una tomografía y exámenes de sangre y dio que tengo neumonía provocada por el Covid. Pero estoy bien, no me agito ahora me bajó la fiebre. Cuidense, no subestimemos más a la enfermedad, no pensemos que no nos va a tocar", finalizó el hombre de Marcelo Tinelli.