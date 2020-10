Julieta Prandi compartió su primera foto con Emanuel Ortega

View this post on Instagram

El acto mu00e1s valiente su026au0262u1d1cu1d07 siendo u1d18u1d07u0274su1d00u0280 u1d18u1d0fu0280 u1d1bu026a u1d0du026asu1d0du1d00... Eu0274 u1d20u1d0fu1d22 u1d00u029fu1d1bu1d00. Cu1d0fu1d04u1d0fu0301 Cu029cu1d00u0274u1d07u029f @agenciapublihunt @agostinamangino @holaarg @conicuneomakeup @solecastro_mkp