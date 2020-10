Carmen Barbieri tiene nuevo novio

Luego de algunas dolencias, la preocupación por la salud de su hijo y se superar una parálisis facial, Carmen Barbieri volvió a la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y sorprendió al contar que volvió a apostar al amor recientemente.

Durante el homenaje que realizó a El sodero de mi vida en el ritmo canciones de telenovelas exitosas del Trece Carmen Barbieri tomó el micrófono y realizó un anuncio inesperado.

“¿Puedo decir algo? Le mando un beso enorme… tengo a alguien que me arrastra el ala. No lo sabe nadie y se llama Sebastián”, comenzó diciendo visiblemente feliz.

Luego agregó: “Él hace mucho por mí. No paga mis cuentas, pero hace mucho por mí. Gracias por estar presente, te quiero. Sebastián me cuida en todo los sentidos de la palabra. Me llama todos los días para preguntarme cómo me siento”, agregó y dijo que a su nuevo amor a veces se le complica ver el reality de canto porque trabaja: “Él no ve el Cantando porque trabaja mucho y hoy me dijo ‘voy a ver el Cantando’, así que lo está viendo y le encanta el jurado”.

“Nos conocimos por intermedio de mi amiga Sandra Domínguez. Ella es peligrosa, pero te presenta buenos novios que no te afanan y esas cosas”, finalizó Barbieri con mucho humor.

¡Felicidades!