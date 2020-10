Ivana Nadal mostró su cuerpo al practicar yoga

View this post on Instagram

Que feliz me hace dedicarle tiempo a mi cuerpo, a concentrar mi mente en el presente, agradeciendo cada logro que realizo con mi fu00edsico. Movete. Cuida tu interior, trabajando tu exterior. Sos fuerte, cru00e9eloud83dudcaaud83cudffc PODES TODO LO QUE QUIERAS!